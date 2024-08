Vitória: executivo acusa empresa de descaso após acidente com bicicleta elétrica

Um executivo, de 52 anos, acusa uma loja de eletrônicos e elétricos, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, de descaso após ficar gravemente ferido após um acidente ocorrido durante um teste drive em uma bicicleta elétrica. O acidente ocorreu no dia 1° de junho.

O executivo esteve na loja acompanhado da filha, para fazer o teste. No entanto, durante o teste acabou se acidentando gravemente, fraturando várias partes do corpo, entre elas, o fêmur. Com isso, teve que colocar hastes internas, com custo muito alto.

No dia do acidente, o executivo disse que foi socorrido por outro cliente que estava na loja, mas que teria recebido, da gerente da loja, a promessa de que teria ajuda com as despesas médicas. Ao tentar contato para passar os valores, não foi mais atendido.

“Ele pediu socorro para um cliente que também estava fazendo um teste drive. Só depois que o pessoal da loja chegou e, ainda assim, ficaram olhando o que acontecia, enquanto o cliente estava caído. Eles entraram em contato com a filha do executivo para saber como ele estava e que queriam visitá-lo. Mas, não quisemos, pois tínhamos entendido que tinha sido algo que poderia acontecer com qualquer um, até sabermos por ele e pela minha filha que tinha sido uma negligencia, pois eles não tinham recebido nenhuma orientação antes do teste e, não ofereceram nenhum equipamento mínimo de segurança, ou seja, capacete”, disse a esposa do executivo.

Segundo ela, o “caso poderia ter sido muito mais grave, pois ele poderia ter perdido a vida se tivesse batido a cabeça. Liberaram o teste drive sabendo que a pista tinha pontos com água”.

Após tomar conhecimento do que realmente ocorreu, a esposa do executivo, fez contato com a gerente da loja, informando que precisava do apoio da empresa com os custos relativos com o acidente. “Eles haviam prometido e, tinham até pedido os dados para depósito dos valores, mas depois sumiram, disseram que deveríamos tratar com o advogado da empresa, que também não respondeu mais. Um verdadeiro descaso com o cliente”, continua.

Além disso, o executivo relatou que não recebeu orientações antes do teste e também não foram disponibilizados equipamentos de segurança.

“Fiz contato com a loja me passando por cliente para saber qual o procedimento de teste drive e, informaram que o uso do capacete é obrigatório. Como assim? Se no dia se quer deram informações/orientações de como usar aquele veículo. Mudaram os critérios só depois que aconteceu o acidente?”, questiona.

Para ela, “isso tem que servir como alerta para o perigo e a negligência, não orientarem e não oferecerem, pelo menos, um capacete de segurança mínima para o cliente. Um descaso total. O processo de recuperação é lento e vários prejuízos profissionais ocorrerão, dado a limitação do meu marido. Por isso o alerta, pois vai além dos custos com remédios, fisioterapias, fortalecimento e consultas”, completa a esposa.

O que diz a loja?

A reportagem entrou em contato com a gerente da loja, que atendeu prontamente e pediu que o contato fosse diretamente com o jurídico.

Já o jurídico da empresa disse que enviaria uma nota oficial sobre o caso. A reportagem aguardou por dias, mas não houve o retorno.