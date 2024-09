Justiça determina suspensão de pesquisa eleitoral em Muniz Freire

O juiz da 19ª Zona Eleitoral, Marcelo Mattar Coutinho, determinou, liminarmente, neste domingo (15), a suspensão de uma pesquisa eleitoral em Muniz Freire e sua retirada da internet, além da divulgação interrompida por qualquer meio de informação.

A pesquisa, segundo divulgado, foi realizada entre os dias 27 e 31 de agosto, e chegou a ouvir 605 eleitores no município. Registrada no TSE com o número ES-05218/2024, foi realizada pelo Instituto IPOPES e divulgada pelo Jornal Norte Capixaba.

De acordo com a divulgação da pesquisa, o atual prefeito Dito Silva (PSB), que busca a reeleição, lidera na estimulada com 71,99% dos votos válidos. Evandro Paulucio (PDT) 24,27% e Vilma Soares (PL) com 3,73%.

A medida acatou pedido da coligação Com Honestidade Muniz Freire Pode Mais, integrada pelos partidos PDT, PSD e PRD, a qual o candidato a prefeito é Evandro Paulucio (PDT). A coligação apresentou o pedido de impugnação da Pesquisa Eleitoral em face do Instituto IPOPES Pesquisa de Opinião Pública Norte Capixaba Comunicações Ltda / Jornal Norte Capixaba Online.

Irregularidades

Alega a coligação autora que ocorreu grande discrepância de resultados entre pesquisas eleitorais realizadas em datas muito próximas, tocante à eleição majoritária de Muniz Freire e recentemente divulgadas na mídia pela contratante da pesquisa. Além disso, foram detectadas irregularidades que acarretam desconformidade da pesquisa com as determinações da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostrando assim uma não confiabilidade na pesquisa.

Decisão da Justiça

Em sua decisão, Marcelo Mattar Coutinho, juiz da 19ª Zona Eleitoral, acatou o pedido da coligação Com Honestidade Muniz Freire Pode Mais, e frisou o perigo de dano evidente, na medida que a manutenção da divulgação de uma pesquisa eleitoral com irregularidades metodológicas pode influenciar indevidamente o eleitorado, comprometendo a lisura do processo eleitoral.

A Justiça ainda estipulou, em caso de descumprimento, uma multa diária de R$ 5 mil.

O que dizem os envolvidos?

Em nota, o Instituto IPOPES, informou que a pesquisa realizada no município de Muniz Freire está 100% correta, tendo plena convicção de que os resultados serão confirmados ao longo do processo eleitoral. “Até o momento, nossa empresa não foi citada oficialmente no processo. Reiteramos nossa confiança na justiça eleitoral e na imprensa, que acreditamos ser comprometida com um trabalho sério e imparcial”, diz anota assinada por Cláudio Bandeira.

O AQUINOTICIAS.COM também entrou em contato com o Jornal Norte Capixaba, meio de comunicação que divulgou a pesquisa, mas até o momento não obtivemos retorno. A matéria será atualizada assim que tivermos retorno.