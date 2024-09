VÍDEO| Incêndio devasta área equivalente a 10 campos de futebol no Sul ES

Incêndio de grandes proporções em uma vegetação devastou uma área equivalente a dez campos de futebol, netse sábado (7), em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu na localidade de Córrego do Ouro – Victor Hugo.

LEIA TAMBÉM:

O combate as chamas, que começou às 12h, só terminou às 18h. Não houve vítimas.

Devido o escurecer, não foi possível exterminar um foco de incêndio em uma mata. Mas, segundo os militares, a baixa da temperatura noturna e o aumento da umidade ajudaria a extinguir o foco restante.

Não há casas com risco de ser atingida e os moradores locais foram orientados em casa de presenciarem perigo devem acionar a equipe dos bombeiros.

A suspeita é de que o fogo foi colocado para limpar terreno. O proprietário do local foi identificado e conduzido pela Polícia Ambiental para a autoridade judiciária.

Veja o vídeo: