A música como ferramenta terapêutica: o papel da musicoterapia

O músico terapeuta Gilson Gomes dos Santos, que atua na área ha mais de 25 anos, explica como a musicoterapia atua no tratamento de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para Gilson, a musicoterapia usa a música e seus elementos — som, ritmo, melodia, harmonia e até o silêncio — como intervenção terapêutica. A música é uma linguagem de expressão não verbal, favorecendo a comunicação entre paciente e terapeuta.

Gilson ressalta que as sessões de musicoterapia tendem a ser momentos prazerosos. “Embora tenhamos objetivos específicos, o prazer é essencial”, afirma. A música, segundo ele, ajuda os autistas de forma significativa. Ele destaca que a musicoterapia é terapêutica por natureza, embora a preferência por estilos, como rock, não seja uma regra. “Cada indivíduo é influenciado por seu ambiente”, observa.

Leia também: Como saber se a tatuagem está cicatrizando da forma correta?

Os benefícios da musicoterapia vão além. Ela estimula o desenvolvimento de maneira ampla. “A música é a única arte que ativa ambos os hemisférios do cérebro, fortalecendo conexões neurais”, explica Gilson. Ele acrescenta que a música pode transformar cognitivamente, socialmente e emocionalmente as pessoas, auxiliando na fala, aquisição de linguagem e coordenação motora.

Um aspecto importante é a escolha dos instrumentos. Não há um instrumento específico para autistas. “Cada sessão é personalizada”, afirma Gilson. Ele explica que, por meio de uma entrevista, os dados sobre cada paciente são levantados até chegarem à sua Identidade Sonora (ISO). Para Gilson, o musicoterapeuta deve ser um bom músico e dominar uma variedade de instrumentos, além de ter sensibilidade e conhecimento em neurociências.

A terapeuta Sirley Chagas, que possui uma escola de música e é terapeuta na área de saúde, também compartilha suas experiências. “É comum as pessoas confundirem musicalização com musicoterapia”, comenta. Para ela, a musicoterapia não ensina a tocar instrumentos, função da musicalização. Enquanto a musicalização ensina, a musicoterapia trabalha a parte híbrida entre arte e saúde, focando no indivíduo ou em grupo.

Como funciona uma sessão de musicoterapia? Gilson explica que o paciente pode simplesmente escutar música ou reproduzir sons com instrumentos. Durante a sessão, ele deve compartilhar sensações, pensamentos, memórias e sentimentos relacionados à música. Além disso, a musicoterapia pode incluir dança, canto e exercícios vocais.

A musicoterapia é indicada por médicos para tratar diversas condições, como ansiedade, depressão, impulsividade, estresse, autismo, dor crônica, Alzheimer e AVC. Isso ocorre porque a música ativa regiões do cérebro responsáveis pelas emoções, afetividade, memória, movimento e linguagem. A música também influencia a transmissão de sinais químicos e impulsos elétricos no corpo.

Sobre a formação de um musicoterapeuta, Gilson destaca a importância da graduação. Para ser um musicoterapeuta, é necessário ter uma formação superior, que dura em média quatro anos, ou ser da área de educação e saúde e fazer uma pós-graduação em musicoterapia, que leva aproximadamente um ano. Ele reforça que, além do conhecimento musical, é vital entender como a música atua na saúde.

A musicoterapia é reconhecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas ainda há uma carência de profissionais na área. Gilson observa que, nos planos de saúde, há atendimentos disponíveis. Ele compartilha que possui um aluno que se tornou musicoterapeuta após estudar música e fazer uma pós-graduação. Essa trajetória o enche de orgulho, pois mostra os frutos da formação na área.

Em resumo, a musicoterapia se destaca como uma prática terapêutica essencial para pessoas com TEA e outras condições. O poder da música como instrumento terapêutico continua a ser reconhecido e valorizado.