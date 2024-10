Jogo das Lendas chega em Cachoeiro com grandes nomes do futebol nacional

Faltam apenas 26 dias para o Jogo das Lendas, que promete agitar Cachoeiro. Realizado no Estádio Mário Monteiro (Sumaré), no bairro Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o evento contará com grandes nomes do futebol nacional.

Athirson, Jorge Wagner, Beto e Amaral são alguns dos nomes que estarão presentes nesta grande partida. Contudo, o jogo está marcado para o dia 9 de novembro, a partir das 13h.

Os interessados em assistir este grande evento, podem comprar o ingresso clicando aqui, ou também, no Estádio Sumaré. Confira os preços dos ingressos:

Inteira: R$ 20,00

R$ 20,00 Meia + 1kg de alimento não perecível: R$ 10,00