Léo Português lidera pesquisa para prefeito em Anchieta

Pesquisa realizada pela Brand Consultoria, encomendada pela Multimídia Comunicação Ltda, que inclui a Rádio Band FM e TV Guarapari, aponta o candidato Léo Português (PSB) em primeiro lugar nas intenções de voto para prefeito de Anchieta.

O estudo, divulgado nesta quinta-feira (3), mostra o candidato com 46,5% da preferência do eleitorado anchietense, na pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Marquinhos Assad (Podemos) aparece na segunda colocação com 33,3% das intenções de voto e Luiz do Esporte (PL) com 11,8%. Votos brancos, nulos e indecisos somam 1% e 7,5% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Léo Português aparece com 35 % das intenções de voto; Marquinhos Assad tem 25,8%, seguido por Luiz Mattos ‘Luiz do Esporte’ com 11,0%.

Cerca de 1,3% dos entrevistados responderam que vão votar branco ou nulo e 27% apontam que ainda estão indecisos.

Rejeição

Quando perguntado em qual dos candidatos os eleitores de Anchieta não votaria, Marquinhos Assad é o mais citado, com rejeição de 30,8%. Ele é seguido por Léo Português, com 24,5%, e Luiz do Esporte com 17,5%.

Cerca de 26% disseram não rejeita nenhum; 5 % rejeita todos e 7,3% não sabe responder.

Registro e amostragem

A pesquisa realizada pela Brand Consultoria, a pedido da Multimídia Comunicação, encontra-se registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-05877/2024. Foram entrevistados 400 eleitores residentes na sede, distritos e localidades rurais de Anchieta-ES, entre os dias 30 de setembro e 1 de outubro de 2024.

O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra. Brand Consultoria é inscrita no Conselho Regional de Estatística da 6ª REGIÃO sob nº 8724.