Espírito Santo alcança seu melhor desempenho na OBMEP 2024

O resultado da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 2024 foi divulgado na última sexta-feira (20) e, para esta edição, o Espírito Santo alcançou o melhor resultado de sua história em todas as edições da competição.

O desempenho dos estudantes capixabas continua em crescimento, com um total de 296 medalhas nacionais conquistadas, superando as 287 medalhas de 2023 e as 180 de 2022. Além disso, o Estado recebeu 1.371 menções honrosas.

As medalhas nacionais foram distribuídas da seguinte forma: 23 medalhas de ouro, 68 de prata e 205 de bronze. Em nível estadual (antigas medalhas regionais), o Espírito Santo também se destacou, com 71 medalhas de ouro, 213 de prata e 640 de bronze, totalizando 924 medalhas estaduais.

Incentivo

Em apoio à OBMEP, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Coordenação Regional da OBMEP/ES e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), criou o Programa Matemática na Rede. Esse programa oferece aos estudantes o aprimoramento de seus conhecimentos em Matemática, por meio de projetos como a Iniciação Científica de Matemática e a Monitoria de Matemática. Saiba mais: https://matematicanarede.sedu.es.gov.br/.

Também como apoio e incentivo ao estudo da Matemática e em reconhecimento ao desempenho dos alunos capixabas na Olimpíada, a Sedu e os parceiros organizam, todos os anos, uma cerimônia de premiação para os medalhistas.

OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional dirigido aos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até a última série Ensino Médio das escolas públicas e privadas brasileiras. Criada em 2005, a Olimpíada visa estimular o estudo da Matemática e identificar talentos na área. É realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Confira abaixo as listas de medalhistas OBMEP 2024:

Medalha Nacional – Resultado do Espírito Santo



Medalhas Estaduais – Resultado do Espírito Santo

Menção Honrosa – Resultado do Espírito Santo