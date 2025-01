Dengue: vacinação será ampliada para outras faixas etárias

O Ministério da Saúde deve propor, nos próximos dias, a ampliação do público-alvo da vacinação contra a dengue, nas localidades em que a adesão está abaixo da esperada.

A informação foi dada pelo secretário-adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Rivaldo Cunha, durante entrevista à Rádio Eldorado, nesta quarta-feira (22).

São Paulo é exemplo de um dos estados com pouca procura pela imunização para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Rivaldo Cunha acredita que, além de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná podem apresentar tendência de aumento dos casos da doença neste início de ano.

O secretário descartou, ainda, a possibilidade de uma epidemia nacional de dengue, mas reconheceu que podem ocorrer surtos localizados.

Estadao Conteudo

