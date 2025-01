O que é a febre do Oropouche e quais cuidados devemos tomar

O Espírito Santo concentra 99% dos casos de febre do oropouche registrados no Brasil em 2025, segundo os dados do Ministério da Saúde. Nas duas primeiras semanas do ano, foram notificados 893 casos da doença no país, sendo 886 no Espírito Santo. Mas afinal, que doença é essa? Quais são os riscos de contágio e que cuidados devemos tomar?

Assim como a dengue, a febre do Oropouche é uma arbovirose transmitida por mosquito. O transmissor, nesse caso, não é o Aedes Aegypti, mas o maruim – conhecido como “mosquito pólvora”. A doença que antes era restrita à região amazônica, recentemente passou a ser registrada também em outras regiões do Brasil.

De acordo com a médica infectologista Melissa Andrade, a febre do Oropouche pode ser transmitida por dois ciclos diferentes: o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, animais como os macacos e bicho-preguiça são picados pelo mosquito e passam a hospedar o vírus; no ciclo urbano, os humanos são picados e se tornam os hospedeiros.

“A transmissão do Oropouche é feita principalmente pelo inseto conhecido como Culicoides paraensis (maruim). Depois de picar uma pessoa ou animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus. Até o momento não há evidência de transmissão direta de pessoa a pessoa”, explica a médica.

Sintomas do Oropouche

Por ser uma arbovirose, os sintomas da doença são semelhantes ao da dengue: dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia. Isso pode pode, inclusive, provocar uma confusão nos diagnósticos. Por isso, é fundamental procurar ajuda médica na presença de qualquer sintoma.

“Como toda arbovirose, o risco se deve ao fato do aumento do número de casos e com este aumento os riscos de complicações em especial em pacientes com comodidades. É uma doença muito parecida com outras arboviroses (dengue, chikungunia e Zika), então o diagnóstico pode ser confundido. Mas em sua maioria, as formas da doença são leves e com evolução benigna. A taxa de letalidade é bem menor do que a dengue, por exemplo, mas é primordial procurar atendimento médico e focar nas medidas de prevenção”, orienta Melissa.

A opções de prevenção também seguem uma linha já conhecida e adotada para outras doenças: “Usar roupas que cubram a maior parte do corpo e aplicar repelente nas áreas expostas da pele; manter a casa limpa, removendo possíveis criadouros de mosquitos, como água parada e folhas acumuladas”, conclui a infectologista.