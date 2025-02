Complexo de Viana vai ter alojamento de cães e gatos

O Complexo Prisional de Viana vai abrigar um Centro de Alojamento de Animais. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Viana, com recursos do Governo do Estado.

O anúncio foi feito nesse domingo (8), durante o lançamento do 2º Ciclo do Programa Estadual de Bem-estar Animal, conhecido como Pet Vida.

Para construção do canil e gatil, o projeto recebeu o apoio financeiro de R$ 950 mil da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama).

O espaço será erguido na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) e vai abrigar 200 cães e 100 gatos abandonados no município, até que estejam aptos para adoção.

A obra será licitada ainda neste ano e contemplará 28 baias para cães e 11 para gatos. O secretário de Estado da Justiça (Sejus), Rafael Pacheco, ressalta que a parceria entre Estado e município traz benefícios sociais.

“É uma parceria que une diversos interesses em prol de várias frentes. Para nós, envolve a oferta de oportunidades e a ressocialização de pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho. Inicialmente, 20 internos serão capacitados e farão parte da atividade que inclui cuidados básicos aos cães e gatos abandonados, como alimentação, banho, tosa, entre outros. O município será responsável pelo recolhimento desses animais e por assisti-los com acompanhamento veterinário e demais ações para adoção”, disse.

A Prefeitura de Viana, além de ser responsável pela construção do canil, também ficará encarregada dos investimentos em infraestrutura, com a colaboração de veterinários que garantirão o atendimento adequado aos animais.

Apenas cães que foram recolhidos no município de Viana, que atualmente estão no Rancho Bela Vista e passam por um processo de recuperação, serão encaminhados para este novo espaço.

“Este é um projeto que traz benefícios tanto para os animais quanto para os detentos, que terão uma nova oportunidade de reintegração à sociedade por meio do trabalho com os cães. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado e da Prefeitura com a qualidade de vida animal e com a justiça social”, afirma o prefeito de Viana, Wanderson Bueno.

Apenas detentos com bom comportamento, que estão em regime semiaberto e não foram condenados por crimes sexuais, contra crianças ou de maus-tratos, podem participar.

O treinamento inicial para os detentos será voltado para os cuidados básicos dos animais, como alimentação, banhos, passeios e limpeza dos alojamentos. Os apenados deverão monitorar o comportamento dos animais, registrando diariamente informações sobre sua saúde e bem-estar.

Não haverá procedimentos médicos ou cirúrgicos no local, como castrações, pois o foco será o acolhimento e o cuidado dos animais saudáveis, que tenham sido recolhidos e tratados pelo município. Caso algum animal necessite de atendimento médico, ele será encaminhado para a clínica veterinária contratada.

No Brasil, há projetos similares na penitenciária do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina; na Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra e no Centro de Detenção Provisória Dr. Félix Nobre de Campos, ambos em Taubaté, no interior de São Paulo.

A expectativa é que as obras para a construção do alojamento animal no Complexo de Viana comecem até junho deste ano, com a previsão de conclusão até junho de 2026.

