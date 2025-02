Escola de Presidente Kennedy oferece educação e apoio a estudantes

A Escola Estadual Presidente Kennedy vem se destacando como uma referência em educação, oferecendo ensino de qualidade e projetos inovadores, que fazem a diferença na vida dos alunos. Com diversas modalidades de ensino e compromisso com a formação integral, a escola se tornou um polo educacional na região.

Atualmente, a escola conta com o Ensino Médio Integral, incluindo o curso de Agro Técnico, além do Ensino Médio Parcial e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que oferece o curso presencial de Técnico em Cooperativismo e Negócios, um grande sucesso entre os estudantes. O NEEJA Kennedy, por sua vez, atende alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio no formato semipresencial e tem sido uma das opções mais procuradas na cidade e no litoral.

A escola também investe em projetos renomados, como o Música na Rede, que conta com a Orquestra de Violão, e o Jogos na Rede, que promove o aprendizado por meio do esporte e dos jogos educativos. A instituição também valoriza a diversidade e realiza diversas ações voltadas para a Educação Racial, fortalecendo a identidade cultural dos alunos.

Outro grande diferencial da escola é a atenção ao bem-estar dos estudantes, que conta com uma equipe de suporte, o APOIE, que oferece atendimento com assistente social e psicóloga, garantindo acolhimento e suporte emocional para os alunos.

Foto: Divulgação