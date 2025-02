GCM de Cachoeiro foi peça-chave durante operação conjunta de segurança

Na manhã da última sexta-feira (14), uma operação integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e o helicóptero da Notaer resultou na captura de, pelo menos, quatro foragidos da Justiça em Cachoeiro de Itapemirim. A ação, que mobilizou forças de segurança de diferentes esferas, gerou grande repercussão entre os moradores de diversos bairros da cidade.

A Guarda Civil Municipal teve um papel fundamental na operação, garantindo a segurança e a coordenação nas áreas de atuação. Com o apoio da GCM, foi possível otimizar a atuação das outras forças de segurança, proporcionando uma ação mais ágil e eficaz no cumprimento dos mandados de prisão.

“A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim é essencial para garantir a ordem e segurança da nossa cidade. A parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos é crucial para a atuação mais rápida e eficaz nas operações. Com a nossa presença, conseguimos ampliar o alcance das ações de combate ao crime, proporcionando mais segurança à população cachoeirense”, destacou Clayton Siqueira, secretário municipal de Segurança e Trânsito.

A operação, que envolveu o uso de recursos avançados, como o helicóptero da Notaer, reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a proteção da população e combater a criminalidade na região. O trabalho conjunto das autoridades foi elogiado pela comunidade e demonstra a importância da integração entre os diferentes órgãos de segurança pública para um resultado positivo.

Leia também: Urgente! Grave acidente motociclístico deixa vítimas fatais na BR-262

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui