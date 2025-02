Imprudência ou falta de sinalização? Mais um acidente é registrado no

Na manhã deste sábado (8), mais um acidente foi registrado por câmeras de segurança em um cruzamento próximo ao trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.

Nas imagens, é possível ver que uma moto colidiu com um veículo de passeio que acessava o IBC pela avenida Jones dos Santos Neves.

Com a batida, o motociclista, que seguia no sentido contrário, em direção ao centro da cidade, é arremessado por cima do carro e cai na rodovia. Logo após cair no chão, o motociclista se levanta. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. O trânsito flui normalmente.

Diversos acidentes

Por vezes, acidentes são registrados no referido cruzamento, inclusive levando vítimas a óbito. Mas a pergunta que fica é: os acidentes registrados no local é por falta de sinalização ou imprudência por parte dos condutores de veículos e motocicletas?

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais