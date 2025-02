Resultado Mega Sena 2830: veja quem faturou a bolada de R$ 90 milhões

O resultado da Mega Sena 2830 saiu nesta terça-feira (15). O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio estimado era de R$ 90 milhões. Como sempre, muita gente estava na expectativa de levar essa bolada pra casa.

Os números sorteados no concurso 2830 foram:

51-52-36-34-28-01

Se você acertou todos os seis números, parabéns! Você acaba de ganhar o grande prêmio. Se ninguém acertou, o valor acumula pro próximo sorteio.

A Mega Sena tem prêmios pra quem faz cinco ou quatro acertos, além da Sena (seis acertos):

Esses valores só serão confirmados depois que a Caixa fizer a apuração oficial.

O prêmio estimado pro próximo sorteio da Mega Sena é de R$ [valor a confirmar]. O sorteio acontece na quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Então, fique de olho!

Você pode verificar os resultados completos no site ou no aplicativo oficial da Caixa. Também dá pra conferir direto nas lotéricas ou nos pontos de venda autorizados.

Se você ganhou, lembre-se de que tem 90 dias a partir da data do sorteio pra retirar o prêmio em uma agência da Caixa. Depois desse prazo, o valor vai pro Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

A aposta mínima na Mega Sena custa R$ 5,00 e permite escolher seis números. Se quiser aumentar as chances, você pode escolher mais números, mas o custo também sobe. Se o resultado Mega Sena 2830 não foi favorável, você pode fazer uma nova aposta em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa, até uma hora antes do sorteio.

Boa sorte e até o próximo sorteio!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui