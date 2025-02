Suposto esquema de corrupção leva a demissão de servidores na Câmara

Uma denúncia apresentada por dois ex-servidores da Câmara de Vereadores de Muniz Freire, no Caparaó, aponta supostas irregularidades no pagamento de gratificações a funcionários da Casa. O caso envolve três servidores de carreira e o atual presidente do Legislativo municipal.

A Notícia-Crime foi registrada pelo ex-procurador da Câmara, Lucas Dallapicola Teixeira Miranda, e pelo ex-assessor jurídico, Davi Dickson Meroto Lamas Pereira, exonerados no último dia 5 de fevereiro. Segundo o documento, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) identificou irregularidades na concessão de gratificações e vantagens a servidores sem a devida comprovação legal.

Denúncia de pagamentos indevidos

Os servidores citados na denúncia, Anderson Sartore, Valéria Aguilar Satler e Daniel Elias da Silva — este último vereador eleito pelo PSB — teriam recebido gratificações por tempo de serviço sem apresentar documentação adequada que comprove o direito ao benefício. A acusação se baseia na legislação municipal nº 1.132/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Muniz Freire/ES) e na Lei Orgânica do Município, que estabelecem critérios para a concessão desses pagamentos.

A denúncia também aponta que Valéria Aguilar Satler teria recebido adicional de assiduidade sem considerar interrupções em seu tempo de serviço.

Demissões após tentativa de investigação

Os ex-servidores relatam que, ao tomarem conhecimento do processo judicial nº 5000130-86.2023.8.08.0037, notificaram a presidência da Câmara e recomendaram a suspensão imediata dos pagamentos considerados irregulares. Entretanto, em vez de adotar medidas para apurar os fatos, o presidente da Câmara, Edimar Pereira Chaves (MDB), conhecido como “Guri”, exonerou os denunciantes.

A Notícia-Crime menciona que esse episódio não seria isolado. Um antigo controlador interno da Câmara, Weberson Rodrigo Pope, que posteriormente se elegeu vereador e veio a renunciar ao cargo – o vereador realizava diversas denúncias contra o atual prefeito Dito Silva e seu grupo político, relatando supostos casos de corrupção no Executivo – também teria tentado investigar o caso e acabou exonerado da Câmara na época do fato.

Acusação de organização criminosa

Os denunciantes alegam que existe um grupo organizado dentro da Câmara voltado a desviar recursos públicos. Segundo a Notícia-Crime, os servidores citados teriam recebido benefícios indevidos, enquanto o presidente do Legislativo teria negligenciado a apuração das irregularidades. A denúncia sugere ainda a possibilidade de crime de peculato (art. 312 do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).

Diante das acusações, os ex-servidores solicitaram ao Ministério Público o afastamento cautelar de Edimar Pereira Chaves da presidência da Câmara para evitar interferência na investigação e garantir a integridade das provas.

Cenário político conturbado

A denúncia surge em meio a uma crise política no município. Lucas Miranda e Davi Pereira eram ligados ao grupo político do prefeito Dito Silva (PSB), que também preside o Consórcio do Caparaó.

Recentemente, Silva teria rompido alianças com seu vice, Wanokzôr, e com o deputado estadual Marcos Madureira (MDB), seu antigo padrinho político. A instabilidade tem gerado preocupação nos bastidores do governo Estadual.

O que dizem os citados?

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com os envolvidos, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

