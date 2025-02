Susto! Motorista passa mal ao volante e carro invade bar em Cachoeiro

Na manhã deste sábado (8), um motorista teria passado mal ao volante de um veículo e entrado de um bar, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações de populares, o motorista estava em um posto de combustível em frente ao estabelecimento comercial quando passou mal, perdeu o controle e entrou no bar com o carro.

Felizmente ninguém se feriu. O estado de saúde do condutor não foi informado.

