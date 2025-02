Trânsito fica lento após acidente envolvendo dois carros na rodovia do Valão

Na manhã deste sábado (8), um acidente envolvendo dois carros deixou o trânsito lento na rodovia do Valão, em Cachoeiro do Itapemirim.

Segundo informações preliminares, um veículo HB20 de cor branca teria colidido na lateral de uma Saveiro de cor vermelha.

Com a batida, um dos veículos ficou no meio da pista, causando transtornos aos motoristas que trafegavam pela rodovia logo pela manhã.

A dinâmica do acidente e o registro de possíveis vítimas não foram informados.

