Veja onde assistir a decisão do Super Bowl 2025 hoje

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentam no Super Bowl LIX , neste domingo (9) , no Caesars Superdome , em Nova Orleans , a partir das 20h30 (horário de Brasília) . Quem vai levar o troféu desta vez? Será que o Kansas City Chiefs vai conquistar o tricampeonato inédito, ou será que o Philadelphia Eagles vai dar o troco da derrota no Super Bowl LVII?

Super Bowl onde assistir ao vivo

Você está ansioso para assistir ao jogo, mas não sabe onde? Fique tranquilo, que temos as opções de transmissão para você. O Super Bowl LIX será transmitido ao vivo por diversos canais e plataformas de streaming:

TV aberta: Redetv!

Redetv! TV por assinatura: ESPN

ESPN Transmissão: Disney+ e NFL Game Pass

Ou seja, você tem várias maneiras de acompanhar a ação em tempo real!

Chiefs busca tricampeonato, Eagles quer revanche

O Kansas City Chiefs , liderado pelo incrível Patrick Mahomes , quer fazer história e conquistar seu terceiro título consecutivo – algo que nunca aconteceu na NFL. A equipe comandada por Andy Reid vem com uma campanha forte, após vencer a Conferência Americana (AFC) .

Por outro lado, o Philadelphia Eagles , com Jalen Hurts no comando, está determinado a conquistar a revanche. Em 2023, os Eagles foram derrotados pelos Chiefs no Super Bowl LVII , e agora querem a revanche para, finalmente, levantar o troféu da NFL.

O que esperar do Super Bowl LIX?

Este Super Bowl promete ser um verdadeiro show! A partida em si já é uma atração à parte, mas o que também promete agitar é o show do intervalo . As expectativas são altas, e a produção do evento promete um espetáculo à altura do que é o Super Bowl LIX .

Além disso, não podemos esquecer dos comerciais ! Grandes marcas exibem seus anúncios exclusivos durante o jogo, e isso sempre é um dos momentos mais comentados após o fim da partida.

Ficha técnica do Super Bowl LIX

Dados: 09/02/2025

09/02/2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Caesars Superdome, Nova Orleans

Caesars Superdome, Nova Orleans Onde assistir: ESPN, Disney+, Redetv! e NFL Game Pass

Agora que você já sabe tudo sobre o Super Bowl LIX , é só se preparar para assistir ao jogo e aproveitar cada segundo dessa grande final!