Cerimônia do Oscar 2025: veja horário e onde assistir

Emilia Pérez

Indicado a 13 categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz para Karla Sofía Gascón, este musical em espanhol tem gerado grande expectativa. Assim, o filme estará disponível na Netflix a partir de 28 de março.

The Brutalist

Com 10 indicações, este drama histórico dirigido por Brady Corbet e estrelado por Adrien Brody narra a história de um arquiteto que busca recomeçar nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, o filme está disponível para aluguel e compra digital na Amazon Prime Video, Apple TV e Vudu.

Wicked

Tambiém com 10 indicações, incluindo Melhor Filme, esta adaptação do musical da Broadway conta com atuações de Ariana Grande e Cynthia Erivo. Sendo assim, o filme está disponível para aluguel e compra digital na Amazon Prime Video, Apple TV e Vudu.

Anora

Dirigido por Sean Baker, este drama de comédia recebeu seis indicações e se destaca pela atuação de Mikey Madison. Ademais, estará disponível para aluguel e compra digital e, a partir de 17 de março, no Hulu.

A Complete Unknown

A cinebiografia de Bob Dylan, estrelada por Timothée Chalamet, recebeu oito indicações, incluindo Melhor Ator. Assim, estará disponível para aluguel e compra digital na Amazon Prime Video, Apple TV e Vudu.

Conclave

Com oito indicações, este drama aborda os bastidores de uma eleição papal. Logo, estará disponível no Peacock, Prime Video e Vudu.

Duna: Parte Dois

A sequência do épico de ficção científica recebeu indicações em categorias técnicas e, por isso, estará disponível para transmissão no Max.

I Am Still Here

Este drama político dirigido por Walter Salles está disponível para aluguel e compra digital em diversas plataformas. Sendo assim, é uma excelente opção para quem aprecia filmes do gênero.

Nickel Boys

Baseado em fatos reais, este filme também pode ser alugado ou comprado digitalmente em diversas plataformas. Dessa maneira, proporciona uma reflexão sobre eventos históricos importantes.

The Substance

Este filme de terror está disponível para transmissão no Max. Por isso, é uma boa escolha para os fãs do gênero.

Como Assistir à Cerimônia do Oscar 2025

A transmissão do Oscar 2025 acontecerá no dia 2 de março, às 20h (horário de Brasília). O evento será exibido ao vivo pela TV Globo e estará disponível para transmissão ao vivo no Globoplay.

Por fim, lembre-se de verificar a disponibilidade dos filmes em sua região, pois podem haver variações de acordo com o país. Prepare-se para a noite mais importante do cinema e aproveite para assistir aos indicados!