Como sacar o FGTS: veja o passo a passo

A Caixa Econômica Federal começa, nesta quinta-feira (6), o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário. Ao todo, o banco vai liberar R$ 12 bilhões para mais de 12 milhões de beneficiários que possuem saldo retido.

Podem sacar o FGTS os trabalhadores que tiveram demissão entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 e, além disso, optaram pelo saque-aniversário.

O pagamento será de duas formas. Veja os detalhes a seguir:

Depósito automático: Cerca de 85% dos beneficiários receberão o crédito diretamente na conta cadastrada no aplicativo FGTS. Dessa forma, não será necessário ir a uma agência. O valor cairá na conta a partir desta quinta-feira (6), com limite de até R$ 3 mil. Caso o saldo seja superior, o restante será pago em 17 de junho.

Saque presencial: Por outro lado, quem não tem conta cadastrada no aplicativo poderá retirar o FGTS em agências da Caixa, lotéricas e terminais de autoatendimento.

Além disso, o calendário para saque presencial segue a seguinte organização:

Quinta (6/6): Nascidos entre janeiro e abril

Sexta (7/6): Nascidos entre maio e agosto

Segunda (10/6): Nascidos entre setembro e dezembro

Entretanto, para valores acima de R$ 3 mil, o pagamento será entre os dias 17 e 20 de junho, conforme a data de nascimento do trabalhador.

Portanto, se você tem direito ao saque-aniversário do FGTS, é essencial verificar sua conta cadastrada no aplicativo FGTS. Se necessário, comparecer a uma unidade da Caixa para realizar o saque. Além disso, fique atento ao calendário para não perder o prazo.

