Confira as datas das etapas da 3ª Copa Castelo de Parapente

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Lazer, Esportes e Juventude (SEMLEJ), em parceria com a Associação de Voo Livre de Castelo (TERMAL), realizará a terceira edição da “Campeonato Municipal de Parapente – Copa TERMAL”, composta por quatro etapas classificatórias e uma grande final.

A competição reunirá cerca de 50 pilotos de diversas regiões do Estado em Castelo, com as etapas programadas para as seguintes datas: 27 de abril, 25 de maio e 8 de junho. A super final acontecerá em 20 de julho.

Os interessados em participar do campeonato já podem se inscrever através do WhatsApp, pelo número (21) 98308-6386, até o dia 26 de abril.

A Secretária Municipal de Lazer, Esportes e Juventude, Léia Ringuier Nali, expressou seu entusiasmo: “Estaremos prontos para receber os visitantes em nosso município durante todas as etapas desta Copa, que promete movimentar Castelo.”