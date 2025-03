Guarda Civil Municipal apreende mais um veículo clonado em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu neste domingo (30) mais um veículo clonado com o auxílio do sistema de videomonitoramento.

Por volta das 16h30, o videomonitoramento visualizou um veículo de cor cinza, que constava com registro de clonado, sendo um Cachoeiro e outro no cerco eletrônico no município de Maricá, estado do Rio de Janeiro.

O Ciodes acionou a viatura da Guarda Municipal, que logo realizou um preventivo pelo Centro da cidade e localizou o carro no bairro Sumaré, na rua Estrela do Norte. Após a abordagem, os agentes solicitaram a documentação do veículo. O condutor não portava nenhum documento.

Diante disso, um guincho foi acionado. O veículo foi levado para o pátio credenciado do Detran no município. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro para que fossem tomadas as devidas providências.