Ifes abre 1000 vagas para curso preparatório gratuito em todo estado

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu nesta segunda-feira, 10/03/2025, cerca de mil vagas para cursos preparatórios gratuitos em todos os 22 campi do estado. O Partiu IF é um projeto do Governo Federal voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade social, negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. A iniciativa busca ampliar a igualdade de oportunidades no acesso à Rede Federal de Educação Profissional.

O programa beneficiará alunos do 9º ano que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas e pertencem a famílias com renda per capita de até um salário mínimo. As aulas abordarão conteúdos como Português, Matemática e Ciências da Natureza, além de oficinas de redação e atendimento psicopedagógico.

“Nosso objetivo é criar um caminho mais acessível para esses estudantes, garantindo que tenham as ferramentas necessárias para ingressar na Rede Federal de Educação”, afirma o Pró-Reitor de Extensão, professor Lodovico Ortlieb Faria.

O programa também prevê a distribuição de materiais didáticos e suporte logístico para as atividades. Essa cooperação entre diferentes setores visa fortalecer o ensino e reduzir desigualdades educacionais.

Para o Pró-Reitor, o projeto terá efeitos que contribuirão para o desempenho de outras capacidades para além das acadêmicas.

“Ao mesmo tempo, terão a oportunidade de desenvolver competências como liderança, empatia e capacidade de comunicação, que serão essenciais em suas futuras carreiras profissionais”, elenca.

Estrutura do curso e benefícios para os estudantes:

O Partiu IF terá carga horária de 40 horas para cada disciplina: Português, Matemática e Ciências da Natureza, além de 40 horas adicionais para atendimento individualizado. O programa também oferecerá práticas complementares para reforço do aprendizado.

Para garantir a permanência dos estudantes, será concedida uma ajuda de custo mensal de R$ 200,00 por oito meses. Esse apoio contribuirá para despesas com transporte e alimentação, desde que o aluno mantenha frequência mínima de 75%.

Cada unidade ofertante contará com um coordenador pedagógico e professores especializados. O Ifes oferecerá vagas para aproximadamente 1.000 estudantes em 22 campi.

Os estudantes interessados no Partiu IF poderão se inscrever a partir do dia 10 de março através do site: https://proex.ifes.edu.br/editais.

“Esperamos que essa iniciativa transforme vidas e proporcione novas oportunidades para aqueles que mais precisam”, destaca Faria.

Informações:

Partiu IF

Inscrições: A partir do dia 10 de março

Site de Inscrição: https://proex.ifes.edu.br/editais

Quem pode participar: estudantes em situação de vulnerabilidade social, negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência

Leia também: Tecnologia: Senai ES abre 2 mil vagas gratuitas para mulheres