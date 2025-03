IRPF 2025: veja tabela de isenção e se você vai precisar declarar

A temporada de declaração do IRPF 2025 está se aproximando, e os contribuintes precisam se preparar para evitar problemas com a Receita Federal. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 começa em 17 de março e termina em 31 de maio de 2025. Saiba quem deve declarar, quais são as principais mudanças e como enviar sua declaração corretamente.

Quem Deve Declarar o Imposto de Renda 2025?

A Receita Federal estabelece critérios para a obrigatoriedade da declaração. Se em 2024 o contribuinte se enquadrou em pelo menos uma das situações abaixo, ele deve declarar o IRPF 2025:

Rendimentos tributáveis : acima de R$ 30.639,90 no ano.

: acima de no ano. Atividade rural : receita bruta superior a R$ 153.199,50 .

: receita bruta superior a . Bens e direitos : patrimônio superior a R$ 800.000,00 em 31 de dezembro de 2024.

: patrimônio superior a em 31 de dezembro de 2024. Investimentos : operações realizadas na Bolsa de Valores .

: operações realizadas na . Ganho de capital : venda de bens com lucro tributável.

: venda de bens com lucro tributável. Residência fiscal: quem passou a ser residente no Brasil em 2024 e permaneceu nessa condição até o final do ano.

Mudanças no Imposto de Renda 2025

O IRPF 2025 traz novidades importantes para os contribuintes. Confira as principais alterações:

Faixa de isenção reajustada : agora válida para rendimentos mensais de até R$ 2.259,20 .

: agora válida para rendimentos mensais de até . Importação automática de dados do eSocial , facilitando a declaração para empregadores domésticos.

, facilitando a declaração para empregadores domésticos. Ampliação da declaração pré-preenchida, permitindo que mais contribuintes evitem erros e inconsistências.

Como Declarar o Imposto de Renda 2025 Corretamente?

Para evitar problemas e garantir uma declaração sem erros, siga estas dicas:

Organize seus documentos com antecedência, incluindo informes de rendimentos e comprovantes de despesas dedutíveis. Use a declaração pré-preenchida, que reduz riscos de erro e facilita o preenchimento. Aproveite as deduções permitidas, como gastos com saúde, educação e dependentes. Não deixe para a última hora, pois o sistema da Receita Federal pode apresentar instabilidade nos últimos dias.

Declarar o IRPF 2025 corretamente evita multas e reduz o risco de cair na malha fina. Em caso de dúvidas, procure a orientação de um contador ou utilize os canais oficiais da Receita Federal.