Jovem é morto a tiros em Vila Velha

Um jovem de 26 anos foi morto com dez tiros, nesta segunda-feira (24), no município de Vila Velha. A ocorrência foi registrada no bairro Santa Rita.

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.