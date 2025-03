Julgamento de Bolsonaro: acompanhe o 2º dia AO VIVO

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados nesta quarta-feira (26). O processo será analisado pela Primeira Turma do STF, que é composta pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. A denúncia, apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), envolve investigações sobre supostos crimes cometidos pelo ex-presidente e seus aliados. Dessa forma, o caso desperta grande interesse público e político.

Transmissão ao vivo pela TV Justiça

Além disso, o julgamento será transmitido ao vivo pela TV Justiça, permitindo que o público acompanhe todas as discussões e votos dos ministros. Com isso, a cobertura do caso deve atrair grande audiência, especialmente porque o processo tem forte repercussão política.

O que está em julgamento?

Por um lado, a PGR acusa Bolsonaro e os demais investigados de envolvimento em atos antidemocráticos e possível tentativa de golpe de Estado. Por outro, a defesa dos acusados argumenta que não há elementos suficientes para a abertura de um processo criminal. No entanto, o julgamento poderá definir se os acusados se tornarão réus no STF, o que abriria caminho para um processo judicial mais aprofundado. Caso a denúncia seja aceita, Bolsonaro e os demais responderão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa.

Possíveis consequências para Bolsonaro

Se a denúncia da PGR for aceita, Bolsonaro passará a responder como réu no STF. Como resultado, isso pode impactar sua trajetória política, pois uma eventual condenação poderia levar a penas de prisão e inelegibilidade. Dessa maneira, sua participação em eleições futuras estaria comprometida, o que geraria novos desdobramentos no cenário político brasileiro.