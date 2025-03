Mega Sena 2841: confira o resultado

O sorteio do concurso 2.841 da Mega-Sena aconteceu na noite desta terça-feira (18), em São Paulo. O sorteio revelou as seguintes dezenas: 04 – 05 – 12 – 34 – 36 – 48. Quem acertar todos os números leva o prêmio acumulado de R$ 2.672.962,98.

Resultado da Mega-Sena 2.841

Além da premiação principal, a Caixa Econômica Federal também paga valores menores para apostas que acertam quatro ou cinco números. O banco divulgará em breve a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação. Dessa forma, os apostadores poderão conferir se foram contemplados.

Como conferir o resultado da Mega-Sena?

Para saber se a aposta foi premiada, os jogadores podem acessar os canais oficiais da Caixa, como o site, o aplicativo Loterias Caixa ou o canal oficial no YouTube, onde os sorteios são transmitidos ao vivo. Assim, ninguém perde nenhuma informação sobre os números sorteados.

Como apostar na Mega-Sena?

Apostar na Mega-Sena é simples. Basta escolher entre seis e 20 números no volante e registrar o jogo antes das 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas de maneira presencial, em casas lotéricas, ou online, por meio do site da Caixa e do aplicativo Loterias Caixa. Dessa maneira, os jogadores têm mais opções para garantir a participação.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quinta-feira (20). A Caixa Econômica Federal divulgará em breve o valor estimado do prêmio. Portanto, para quem deseja tentar a sorte, ainda há tempo de registrar uma nova aposta.

Fique atento aos resultados e boa sorte!