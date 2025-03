Polícia Militar apreende arma de fogo em Bom Jesus do Norte

A Polícia Militar apreendeu, na tarde da última quinta-feira (6), uma arma de fogo no município de Bom Jesus do Norte.

De acordo com os militares, uma testemunha relatou que um homem teria atravessado o rio nadando, vindo de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, transportando uma arma de fogo. A denúncia apontava que o material seria entregue em um local conhecido como “Chácara do Macário”.

Assim que notou a presença dos militares, o suspeito fugiu, passando por uma cerca. Ele dispensou um revólver calibre .32. Apesar das buscas, não foi localizado.

A arma de fogo foi apreendida e entregue à Delegacia do município.

