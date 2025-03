Porto Vitória x Rio Branco: veja como acompanhar a final do Capixabão

Nesta terça-feira (1º), começam as emoções da final do Campeonato Capixaba. Porto Vitória e Rio Branco A.C entram em campo para duelar pelo título, no estádio Kléber Andrade, em Capo Grande, a partir das 19h30.

A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitirão o jogo. Porém, mas tornar a experiência do torcedor mais melhor, a transmissão começar antes do início do jogo.

Na rádio, os ouvintes ouvirão sobre os bastidores da partida a partir das 18h, dentro do programa “Esporte em Primeiro Plano”. Na TVE, por sua vez, a transmissão tem início às 19h.

Serviço

Jogo de ida – Final Capixabão 2025

Terça-feira (1º), no estádio Kleber Andrade

Transmissão na Espírito Santo FM 89.1: a partir das 18h

Transmissão na TVE: a partir das 19h

