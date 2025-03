Turismo: Setur abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação

A Secretaria do Turismo (Setur) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no setor de turismo. As capacitações fazem parte do Programa de Qualificação para o Turismo e acontecerão nas cidades de Itapemirim, Afonso Cláudio, Vitória, Iúna e Conceição da Barra.

Os cursos programados para abril têm cargas horárias de 20 a 40 horas e serão oferecidos em turnos diferentes, com as temáticas: atendimento ao turista, elaboração de cardápios, turismo de base comunitária e técnicas de limpeza e arrumação para camareiras.

Os treinamentos são ofertados de acordo com a demanda dos municípios integrantes do Mapa do Turismo e ocorrem ao longo do ano, com novas turmas divulgadas mensalmente. O objetivo é fortalecer a profissionalização dos trabalhadores e empreendedores da área, melhorando a oferta dos serviços oferecidos no estado e aprimorando a experiência dos turistas.

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, destacou a importância desse trabalho, reforçando o compromisso do Governo do Estado em promover um turismo mais profissionalizado e alinhado às necessidades de cada região. “Essa é uma ação realizada em conjunto com os municípios, que conhecem suas realidades e nos ajudam a ser mais assertivos na oferta dos cursos. Dessa forma, podemos qualificar os profissionais de acordo com suas demandas turísticas, proporcionando o desenvolvimento sustentável do setor”, afirmou.

Confira a programação:

Itapemirim

Curso – Bem Receber o Turista

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Data: 07 a 11/04

Horário: 18h às 22h

Local: CRAS (Avenida Cristino Dias Lopes, n° 333, Bairro Centro da Vila – Itapemirim)

Informações e inscrições: Secretaria Municipal de Turismo (28) 99901-0723

Afonso Cláudio

Curso – Camareira (Técnicas de Limpeza e Arrumação)

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 07 a 16/04, 22 e 23/04

Horário: 18h às 22h

Local: Auditório da Prefeitura Municipal (Praça da Independência, 341 – Centro)

Informações e inscrições: Prefeitura de Afonso Cláudio (27) 3735-7700

Vitória

Curso – Elaboração de Cardápios: Planejamento e Precificação

Carga horária: 40h

Vagas: 16

Data: 09/04 a 11/04, 14/04 a 16/04, 22/04 a 25/04

Horário: 13h às 17h

Local: Hotel Senac (Rua Bráulio Macedo, 417 – Ilha do Boi)

Informações e inscrições: Setur (27) 3636-8016 / [email protected]

Iúna

Curso – Turismo de Base Comunitária

Carga horária: 40h

Vagas: 20

Data: 14/04 a 17/04, 22/04 a 25/04, 29/04 e 30/04.

Horário: 18h às 22h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental (Comunidade Rio Claro – Zona Rural – Iúna)

Informações e inscrições: (28) 99946-8675 Rogério / (28) 99973-6258 Restaurante Tia Filó (WhatsApp)

Conceição da Barra

Curso – Bem Receber o Turista

Carga horária: 20h

Vagas: 25

Data: 07/04 a 11/04

Horário: 18h às 22h

Local: CRAS (Rua Hernane Benso, S/Nº, bairro: Santana, Conceição da Barra).

Informações e inscrições: (27) 99888-2462

Link da publicação: https://setur.es.gov.br/Not%C3%ADcia/fortalecimento-para-o-turismo-capixaba-setur-abre-inscricoes-para-cursos-gratuitos-de-qualificacao