Acidente na BR-101: Mais duas vítimas recebem alta hospitalar

No fim da tarde desta segunda-feira (28), mais duas vítimas do grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus na BR-101 tiveram alta. As informações são da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, um dos hospitais que acolheram os feridos.

Mais cedo, outras quatro vítimas também receberam alta hospitalar. De acordo com informações divulgadas pelo Santa Casa, outros quatro feridos foram transferidos para hospitais da Grande Vitória. Além disso, dois pacientes continuam internados, em Cachoeiro, recebendo os cuidados necessários.

Sobre o acidente

A ocorrência envolveu uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta carregada com mamões, que perdeu o controle em uma curva e invadiu a contramão. O ônibus, que seguia de Raposo (RJ) para a Grande Vitória, foi atingido quando o motorista da carreta tombou e acabou colidindo com o veículo.

O acidente resultou em três óbitos confirmados: o motorista do ônibus, de 44 anos, e um passageiro, de 25 anos, morreram no local. Uma passageira de 90 anos faleceu durante o socorro. As equipes de resgate do Samu prestaram atendimento e encaminharam as vítimas para hospitais da região. Entre eles, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis e o Hospital São Lucas.

O ônibus transportava 27 passageiros, além do motorista, e retornava ao Espírito Santo após uma viagem, saindo de Vila Velha com destino a Raposo (RJ).