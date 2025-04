Cachoeiro: motorista perde controle e bate em mureta; veja o vídeo

Na madrugada deste domingo (6), câmeras de segurança registraram o momento em que um carro colidiu frontalmente com uma mureta de proteção na Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

As imagens mostram que a pista estava molhada no momento do acidente. O condutor não conseguiu fazer a curva e perdeu o controle da direção, resultando na batida.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas, até a última atualização desta matéria, não obteve retorno. Também não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

O conteúdo será atualizado assim que novas informações forem divulgadas.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais