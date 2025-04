ES Gás anuncia R$ 1 bilhão em investimento no Estado

A ES Gás apresentou, na tarde desta quinta-feira (17), o seu plano de R$ 1 bilhão em investimentos para os próximos cinco anos. Durante o anúncio, feito em um evento realizado na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), foi detalhado o planejamento, protocolado junto à Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), na última segunda-feira (14), que estabelece as diretrizes da companhia até 2030.

Segundo a empresa, a nova fase de crescimento da infraestrutura de gás no Estado será desenvolvida em torno de quatro pilares: descarbonização, segurança energética, competitividade e desenvolvimento para o Espírito Santo.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, aponta que investimentos como o anunciado pela ES Gás são de extrema relevância para todo o setor produtivo do Estado. “Recentemente o nosso Observatório Findes, em parceria com o Bandes, divulgou uma pesquisa que mostrou que sete em cada dez empresas do ES pretendem ou avaliam investir em ações de descarbonização. Isso mostra o quanto o setor produtivo tem cada vez mais se interessado e liderado essa agenda e buscado por fontes alternativas de energia. Temos o gás natural como um importante combustível no processo de transição da matriz energética do país e do mundo rumo a uma com menor pegada de carbono”, afirma.

O governador do Estado, Renato Casagrande, explica que o governo tomou “a decisão de vender a ES Gás e com o passar do tempo vemos que tomamos a decisão certa e importante. Nossa ideia era trazer uma empresa com expertise e que pudesse ajudar no desenvolvimento do nosso Estado. A nossa legislação do gás foi a primeira do país e bem moderna e, além disso, temos uma agência reguladora que faz um ótimo trabalho e sem interferência do Governador. Na renovação da frota de ônibus queremos comprar alguns ônibus adaptados para o biometano. A redução do ICMS do gás para indústria que passou de 17% para 12% e também a redução do ICMS do GNV para automóveis atende as metas do ES + Gás. O segredo do Espírito Santo é o trabalho em conjunto, discutindo com todos os setores e tem colocado o Estado em um patamar respeitado”, comenta.

A proposta de plano de investimentos da ES Gás considera três programas de aceleração para alcançar o gás que o Espírito Santo precisa e que juntos somam R$ 1 bilhão: 1) Promover a interiorização do desenvolvimento do Estado (R$ 300 milhões); 2) Promover a democratização energética (R$ 470 milhões); e 3) Garantir uma operação segura, confiável e de qualidade (R$ 230 milhões). Os programas têm como objetivo potencializar resultados robustos para a infraestrutura de gás canalizado no Espírito Santo.

Entre os resultados esperados se destacam o foco na interiorização do serviço, a implantação de mais 480 km de rede, a conexão de 92 mil novos consumidores, o atendimento a 30 novas indústrias e a ampliação da cobertura territorial, com a chegada a cinco novos municípios. Com o plano, a ES Gás acelerará seu crescimento, realizando os últimos 25 anos em apenas cinco e potencializando o Espírito Santo ao patamar de hub de alta competitividade no Brasil.

“Nosso objetivo é oferecer o gás que o Espírito Santo precisa, com o desenvolvimento do interior do Estado, a redução de emissões e a ampliação da competitividade. O plano é necessário para estabelecer uma matriz energética segura, robusta e diversificada, proporcionando segurança energética necessária para a atração de novos negócios, que vão acelerar a economia do estado”, avalia o diretor-presidente da ES Gás, Fabio Bertollo.

Está prevista ainda a integração de quatro usinas de biometano à rede da concessionária. O biometano — combustível 100% renovável — terá papel central na estratégia de descarbonização do Estado. Outro importante resultado esperado é a redução de emissões no Espírito Santo. A ES Gás estima que o uso do gás natural e biometano evitará a emissão de 900 mil toneladas de CO₂ por ano até 2030, contribuindo efetivamente para a transição energética e alinhada ao Plano de Descarbonização do Estado.

Os investimentos previstos também estão alinhados com o programa ES Mais+Gás, promovido pelo Governo do Estado e outras 22 entidades públicas e privadas, como o Grupo Energisa e a ES Gás. Desde que foi criada, a iniciativa já acumula conquistas significativas como a redução da alíquota do ICMS sobre o Gás Natural Veicular (GNV), que passou de 17% para 12% no ES, e o crescimento do volume de gás distribuído no estado negociado no mercado livre, chegando a 82% em janeiro de 2025.