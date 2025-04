GCM de Cachoeiro recupera veículo e prende suspeitos

Na manhã desta quarta-feira (23), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim recuperaram um veículo com restrição de furto/roubo próximo ao bairro Ibitiquara. Os três ocupantes do carro foram presos.

O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) informou que um veículo de cor cinza havia sido furtado no bairro Aeroporto. O carro passou pelo cerco eletrônico da ponte da Ilha da Luz.

As viaturas da Guarda Municipal iniciaram um patrulhamento preventivo e localizaram o veículo próximo ao bairro Ibitiquara, com três ocupantes.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro para as devidas providências. O veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran no município.