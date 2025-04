Guarda Municipal registra colisão entre veículos em Cachoeiro

Uma equipe da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim registrou, na noite de quinta-feira (25), uma colisão entre veículos no bairro Sumaré. O acidente, que não deixou vítimas, envolveu um motoboy que conduzia uma motocicleta e um carro de passeio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento preventivo quando foram informados por um transeunte sobre o acidente. Segundo o relato, o motoboy teria sido atingido por um carro, que fugiu do local após a colisão. A equipe acionou o Ciodes para monitorar as imagens de segurança e localizar o veículo suspeito.

Durante as buscas, os agentes localizaram a motocicleta e o condutor, que foi abordado para esclarecimentos. Apesar da suspeita inicial, as imagens analisadas não comprovaram a ocorrência de colisão envolvendo o veículo monitorado. Diante da ausência de evidências que configurassem o acidente, a guarnição encerrou o atendimento no local.

Procedimentos adotados

O boletim informa que todos os procedimentos foram realizados de maneira presencial, e que o caso foi registrado formalmente junto à Guarda Municipal. As partes envolvidas foram orientadas quanto às medidas cabíveis.

A ocorrência reforça a importância da atuação rápida e integrada das forças de segurança para garantir a apuração de fatos no trânsito e a proteção dos cidadãos.