Homem é preso suspeito pelo crime de corrupção de menores em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim prendeu nesta terça-feira (15), na rua Álvaro Ramos, no bairro Recanto, um homem acusado de corrupção de menores. Ele já estava sendo monitorado pelas secretarias municipais de Segurança e Trânsito (Semseg) e a de Desenvolvimento Social (Semdes).

Por determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), uma viatura da GCM se deslocou até uma instituição de acolhimento infantil, no bairro Campo Leopoldina. Os agentes foram informados que três adolescentes haviam saído do local mais cedo. Dois deles voltaram. Uma menor não retornou. A informação é que ela estava numa residência no bairro Recanto.

Segundo relato dos outros dois adolescentes, eles costumavam ir até casa de um homem que dava entorpecentes e cometia atos sexuais com os menores. O Ciodes, então, solicitou apoio de outra viatura da Guarda Civil Municipal que se dirigiu até o endereço fornecido pelos jovens. O Conselho Tutelar também foi acionado.

Quando chegaram ao local, os agentes foram atendidos pelo homem, que informou aos guardas que havia dado um medicamento a menor, pois ela estava sentindo dores de cabeça. Porém, constatou-se que ela estava aparentemente dopada.

No interior da residência, os agentes encontraram mais três adolescentes. Com uma delas foi encontrado um dichavador, uma bucha de maconha e uma seda. Na sala do acusado, também foi encontrada droga dentro de um capacete.

Diante disso, o homem foi detido pela Guarda Civil Municipal e conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro. A menor que foi encontrada dopada foi encaminhada para um hospital da cidade.