Idoso morre esmagado por bloco de concreto enquanto trabalhava

O trabalhador Jesuíno Benedito Carvalho, de 64 anos, morreu na tarde de quarta-feira (16) em um trágico acidente de trabalho, em Cuiabá.

Segundo informações preliminares, ele atuava na obra do Residencial São Paulo, auxiliando o operador de um caminhão Munck. Durante a atividade, cerca de 12 placas de concreto se desprenderam inesperadamente e caíram sobre o idoso, que acabou sendo esmagado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas, infelizmente, Jesuíno já estava sem vida quando a equipe chegou ao local.

Em seguida, as autoridades isolaram a área para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.