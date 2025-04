Karen Silva: veja quem é a ex-Voice Kids cuja morte chocou o país

A jovem cantora Karen Silva, que ficou conhecida nacionalmente ao participar do The Voice Kids em 2020, faleceu nesta quinta-feira (24) aos 17 anos. A cause da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. A notícia comoveu fãs, amigos e familiares, especialmente aqueles que a acompanharam desde sua participação no reality musical da Globo, onde integrou o time do cantor Carlinhos Brown.

De acordo com o G1, Karen estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, desde que sofreu o AVC. Infelizmente, ela não resistiu às complicações e veio a óbito por volta das 5h da manhã.

O velório de Karen Silva aconteceu às 11h30. Na ocasião, reunitam-se familiares, amigos e admiradores, e o sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Portal da Saudade.

Além do talento musical que encantou o Brasil, Karen também era uma influenciadora digital, com mais de 90 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava seu dia a dia, performances musicais e fotos artísticas. Três dias antes de sua morte, sua equipe havia divulgado um comunicado pedindo orações devido a um “problema de saúde grave”.

A assessoria de imprensa da cantora divulgou uma nota oficial, lamentando profundamente a perda:

“Karen encantou o país com sua voz marcante e carisma desde sua participação no The Voice Kids. Sua trajetória foi símbolo de empoderamento e inspiração, especialmente para meninas negras. Sua música e sua alegria deixarão lembranças eternas.”

Karen Silva deixa um legado de talento, representatividade e inspiração. Sua morte precoce levanta novamente o alerta para os riscos do AVC, inclusive em pessoas jovens.