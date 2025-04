MPES denuncia homem por homicídio doloso e mais 4 crimes em Iúna

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Iúna, ofereceu denúncia contra um homem acusado de atropelar e matar o idoso José Ivan de Andrade, no dia 5 de abril de 2025, no município.

Na denúncia, o MPES imputa ao acusado os crimes de homicídio doloso, omissão de socorro, direção de veículo sob a influência de álcool, direção sem habilitação válida e fraude processual. A Promotoria de Justiça requer a manutenção da prisão preventiva do denunciado e que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca.

Entenda o caso

Conforme apurado, o denunciado conduzia um veículo BMW sedã, de sua propriedade, em estado de embriaguez alcoólica e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 11 de dezembro de 2023, quando atingiu a vítima pelas costas. Após o atropelamento, o acusado deixou o local sem prestar socorro.

Em seguida, o denunciado foi até sua residência e, utilizando outro carro de sua propriedade, retornou ao local do fato. A intenção era alterar a cena e ludibriar a Polícia Militar, fazendo parecer que outra pessoa teria sido a responsável pela condução do veículo no momento do atropelamento, para induzir o juiz ao erro e manipular processos penais futuros.

Entretanto, imagens de câmeras de videomonitoramento auxiliaram na identificação do veículo envolvido, localizado na casa do denunciado com avarias compatíveis com o impacto, no capô e para-brisa.

O MPES aguarda o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, reafirmando o compromisso com a responsabilização criminal dos envolvidos e o cumprimento da legislação vigente.