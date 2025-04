Paredão BBB, enquete aponta quem sai; vote também

A enquete do último paredão do BBB 25 está movimentando a internet com uma das disputas mais equilibradas da temporada. João Pedro, Renata Saldanha e Vitória Strada enfrentam o veredito do público na busca pelas duas últimas vagas na grande final do reality show, marcada para terça-feira (22).

Quem será eliminado no último paredão do BBB 25?

A votação segue aberta e, até o momento, os fãs do programa estão mobilizados como nunca. Segundo as principais enquetes, não há um favorito claro para sair. Assim, as porcentagens estão variando a cada hora, o que indica que qualquer um dos três pode ser eliminado no domingo (20).

Enquete paredão BBB indica instabilidade

De acordo com sites especializados, como o UOL, a votação está praticamente empatada. Portanto, essa imprevisibilidade reforça o clima de tensão entre os participantes e mantém o público ainda mais engajado na disputa.

João Pedro mantém base fiel de fãs

Apesar de ser considerado um dos nomes mais fortes durante o jogo, João Pedro aparece em risco nas enquetes do paredão do BBB. Por um lado, sua trajetória estratégica e carisma podem garantir sua permanência. Por outro, sua alta taxa de rejeição nas últimas semanas levanta preocupações.

Renata Saldanha cresce na reta final

Renata conquistou espaço nas últimas semanas, especialmente por seus discursos firmes e posicionamentos claros. No entanto, esse crescimento repentino também gerou atritos dentro da casa, o que pode influenciar negativamente no momento da decisão do público.

Vitória Strada tem apoio fora da casa

Por outro lado, Vitória Strada adota um perfil mais discreto, o que vem agradando parte do público. Embora não tenha protagonizado muitos conflitos, sua permanência depende diretamente do engajamento dos fãs, que vêm se mobilizando nas redes sociais.

Redes sociais influenciam na votação

Além disso, no Twitter, Instagram e TikTok, a hashtag #paredaobbb25 domina os trending topics. Fãs organizam mutirões e compartilham links de votação. Dessa forma, o comportamento do público nas redes tem sido fundamental para definir os rumos do programa.

Último paredão do BBB 25 movimenta torcidas

Enquanto isso, as torcidas organizadas seguem em ação, promovendo campanhas intensas. O cenário é de grande rivalidade, e os fãs estão divididos. Logo, o suspense sobre quem será o eliminado no paredão do BBB 25 só aumenta.

Votação segue aberta até domingo

É importante lembrar que o público pode votar no Gshow até a noite de domingo (20), quando será revelado quem deixa a casa a poucos passos da final. Portanto, qualquer voto pode fazer a diferença.

A grande final do BBB 25 acontece terça-feira

Por fim, após a eliminação, os dois finalistas restantes se juntam ao já garantido terceiro participante na disputa pelo prêmio milionário. A grande final do BBB 25 será ao vivo na terça-feira, 22 de abril, prometendo fortes emoções para os fãs do reality.

Vote na enquete parcial

Loading…