A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) informa, nesta sexta-feira (11), que o Passeio Ciclístico e a Copa Cachoeiro de Bicicross que seriam realizados no domingo (13) foram cancelados devido a previsão de chuvas para o sul do Espirito Santo.

Os eventos serão remarcados para outra data a ser divulgada pela Semesp.

