PC combate organização criminosa em Rio Novo do Sul

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Novo do Sul, deflagrou, na manhã desta terça-feira (15), uma operação policial para combater o crime organizado especializado no tráfico de drogas no município de Rio Novo do Sul. Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão, nos municípios da Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Iconha e Piúma.

A operação contou com o apoio de policiais civis das Delegacias de Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Itapemirim, Iconha e Marataízes; do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), localizado na Grande Vitória; da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES); da Polícias Penal do Espírito Santo (PPES), e da equipe K9 da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes.

As equipes se dirigiram aos alvos e realizaram diligências de forma simultânea. Em Balneário Carapebus, no município da Serra, dois homens, de 39 e 42 anos, foram presos. Segundo informações, eles eram responsáveis pelo transporte de entorpecentes para pontos de tráfico dominados pela organização criminosa em Rio Novo do Sul.

Em uma fazenda localizada na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, os caseiros, de 46 e 36 anos, também foram presos, suspeitos de envolvimento direto no tráfico de drogas. Nada de ilícito foi encontrado nas buscas.

Já em Piúma, duas pessoas foram presas, também em cumprimento de mandados por envolvimento com o grupo e pela prática do crime de tortura contra uma família ligada a uma facção rival. As vítimas foram agredidas e, no caso de uma mulher, integrante da família rival, os suspeitos cortaram os cabelos dela com uma faca, antes de fugirem para Piúma, onde foram localizados.

No município de Iconha, um idoso de 71 anos, que atuava como taxista, também foi preso. Ele é apontado como responsável por realizar o transporte de drogas entre os municípios envolvidos. Na residência dele, foram apreendidos um veículo Voyage, um aparelho telefônico e dinheiro em espécie.

Durante as diligências no bairro Nossa Senhora da Penha, em Rio Novo do Sul, foi apreendida uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, utilizada pelo grupo para manter o domínio do tráfico na região. Os crimes atribuídos à organização criminosa incluem tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo as investigações, a organização criminosa tinha como principal objetivo o tráfico de entorpecentes, utilizando-se da força e da intimidação armada para garantir o controle territorial, provocando sensação de insegurança à população local. Os chefes do grupo criminoso são oriundos do município da Serra, na Grande Vitória, e recrutavam integrantes em diferentes cidades para ampliar a atuação da facção.

“Com a desarticulação de um grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), em outubro do ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) assumiram o controle da Comunidade Santo Antônio, conhecida como ‘Morro Santo Antônio’. A operação desta terça-feira (15) teve como objetivo coibir a continuidade das ações criminosas e restabelecer a ordem na localidade”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, o delegado Djalma Pereira Lemos.

Sobre os resultados da ação, o delegado destacou a importância do trabalho integrado das forças de segurança e os impactos positivos para a comunidade. “Com a operação e a prisão dos chefes e demais integrantes do grupo, a cidade volta à tranquilidade, sendo garantido o direito de ir e vir dos cidadãos nas ruas e bairros, mostrando a força e a união dos policiais do Estado, que deixaram um recado bem claro a quem queira cometer crimes em Rio Novo do Sul, sabendo que terão a imediata resposta das forças de Segurança, do Ministério Público e do Judiciário, sendo a cadeia o destino final”, frisou Lemos.