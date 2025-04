Prefeito de Sorocaba é alvo da PF em ação contra desvio na Saúde

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), uma operação em Sorocaba, no interior de São Paulo, para investigar uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos destinados à área da saúde. Agentes cumpriram mandados na sede da Prefeitura e na residência do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos).

Entre os alvos da operação está a cunhada de Manga, a pastora Simone, que lidera, ao lado do marido, bispo Josivaldo Batista, uma igreja evangélica na cidade. O casal, que também apresenta um programa de televisão, teve a residência e o templo religioso vasculhados pela PF. Durante as buscas, os policiais encontraram, dentro de um carro estacionado na igreja, uma caixa contendo diversas notas de R$ 50.

Além disso, a investigação mira dois empresários suspeitos de controlar, de forma disfarçada, uma organização social contratada pelo município. Segundo apuração do UOL, Paulo Korek de Farias e Anderson Luis Santana, sócios da empresa AP Engenharia Clínica, seriam os verdadeiros responsáveis pela OS que firmou contrato com a prefeitura.

