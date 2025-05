Cachoeiro: filhote de gato precisa de doação de sangue

Uma gata filhote de sete meses, chamada Brevidade, está internada em uma clínica veterinária de Cachoeiro de Itapemirim com diagnóstico de anemia severa. O quadro clínico exige uma transfusão de sangue com urgência.

A clínica está em busca de um gato doador saudável que atenda aos critérios necessários, como ter mais de 4,5 kg, estar com a vacinação e vermifugo em dia, ter entre 1 e 6 anos e ser saudável. Antes da transfusão, é realizado um teste de compatibilidade sanguínea para garantir a segurança do procedimento.

Interessados em ajudar podem entrar em contato diretamente com a clínica PetSul, no bairro Gilberto Bachado, responsável pelo tratamento de Brevidade, por meio do telefone (28) 99941-4001.

A doação de sangue entre animais é um procedimento seguro e pode ser decisiva para a recuperação de outros animais em estado crítico.