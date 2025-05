Cachoeiro: poste é retirado para melhor fluidez do trânsito no IBC

A Prefeitura de Cachoeiro deu início, neste domingo (18), às ações para melhorar o trânsito na rotatória do bairro IBC.

Em parceria com a EDP, um poste foi retirado da Avenida Joanes dos Santos Neves, visando dar maior fluidez no fluxo de veículo. A ação teve início no período da manhã.

Por causa da retirada do equipamento, a orientação é de que motoristas e pedestres que passarem pelo local redobrem a atenção.