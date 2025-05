Cachoeiro promove seleção para setor de rochas ornamentais

O município de Cachoeiro de Itapemirim será palco, no dia 7 de junho, do Conecta Indústria, evento voltado à contratação de profissionais para o setor de rochas ornamentais. A ação acontecerá das 8h às 12h, na unidade do SENAI, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 975, no bairro Alto Monte Cristo.

O evento é uma oportunidade para quem busca emprego em Cachoeiro ou deseja mudar de área e atuar em um dos segmentos mais importantes da economia local. As inscrições devem ser feitas online por meio do link: https://forms.office.com/r/Z21XMP1zXs.

Durante a ação, diversas empresas do setor de rochas ornamentais estarão presentes realizando entrevistas com os candidatos inscritos, com o objetivo de preencher vagas de trabalho disponíveis. Mesmo quem não for contratado no dia será incluído em um banco de talentos, acessado futuramente pelas empresas do setor para novas contratações.

O evento contará ainda com o apoio de profissionais do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), que estarão no local para ajudar os candidatos na confecção de currículos e oferecer orientações sobre o processo seletivo.

O Conecta Indústria é promovido pelo IEL-ES, SENAI-ES, Sindirochas e Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos. O objetivo é aproximar empresas e trabalhadores, fortalecendo o setor e gerando novas oportunidades de emprego no município.