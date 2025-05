Cruel! Tartaruga é morta a tiros em Anchieta e caso gera revolta

Uma tartaruga, possivelmente da espécie tartaruga-verde (Chelonia mydas), foi encontrada morta na Praia de Castelhanos, na manhã desta sexta-feira (30), em Anchieta.

O caso gerou revolta nas redes sociais devido à forma como a tartaruga foi morta. Supostamente, o animal foi alvejado a tiros. A autoria do crime ainda é desconhecida.

Pelo Instagram, o delegado da Polícia Civil, Leandro Piquet, repudiou o ocorrido. “Como pode um ser humano se divertir com a morte de um animal? Qual é o prazer de disparar tiros contra uma tartaruga? Surreal”, escreveu Piquet.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Anchieta, mas até o momento não obteve resposta. Assim que houver novas informações, esta matéria será atualizada.

