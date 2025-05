Empresa presta homenagem a motorista morto em acidente na BR-101

A Viação Penedo prestou uma homenagem ao motorista David Melo, de 44 anos, que morreu em um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa e uma carreta, no fim da tarde do último domingo (27), na BR-101, em Anchieta, litoral sul do Espírito Santo.

Nas redes sociais, a empresa publicou um vídeo com fotos de David ao lado de colegas de trabalho, destacando o carinho e o respeito que ele conquistou ao longo dos anos. Nos comentários, muitos usuários lamentaram a perda. Um deles ressaltou que David era “um profissional exemplar, muito querido por todos”.

“Obrigado pela homenagem, tenho certeza que ele ficaria muito feliz com todo o carinho que vocês demonstram por ele, ele foi um ótimo profissional, e um ótimo pai, um herói. Te amo para sempre pai”, afirmou o filho de David, que também comentou na publicação.

Assista ao vídeo:

Relembre o acidente

O ônibus conduzido por David Melo seguia de Raposo (RJ) em direção à Grande Vitória, quando foi atingido frontalmente por uma carreta carregada de mamões, que trafegava no sentido oposto. De acordo com informações preliminares, a carreta perdeu o controle em uma curva, tombou e invadiu a contramão, atingindo o ônibus de frente.

O motorista do ônibus e um passageiro de 25 anos morreram ainda no local. Uma passageira de 90 anos faleceu durante o socorro. O motorista da carreta passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo. O estado de saúde das demais vítimas ainda não foi divulgado.

No total, o ônibus transportava 27 passageiros e havia saído de Vila Velha com destino a Raposo na sexta-feira. O grupo retornava ao Espírito Santo no momento do acidente.

Equipes do Samu coordenaram o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. A BR-101 ficou totalmente interditada para resgate e remoção dos veículos, sendo liberada apenas por volta das 23h.