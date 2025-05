Ex-funcionária é suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão em Cachoeiro

Uma ex-funcionária de uma empresa de rochas ornamentais é suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão. Ela trabalhou na instituição por mais de duas décadas. Responsável pelo setor financeiro, teria realizado transferências bancárias indevidas para contas em seu nome e no nome do companheiro. Também usava recursos da empresa para quitar despesas pessoais, como a compra de joias e o financiamento de um veículo.

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) e a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim investigam o caso. Na manhã desta quinta-feira (29), equipes da Polícia Civil do Espírito Santo cumpriram mandados de busca e apreensão em dois imóveis no bairro Jardim América, onde vivem a mulher, de 42 anos, e o companheiro, de 31.

Durante a operação, os policiais apreenderam bens de alto valor, como um Toyota Corolla 2022, um iPhone 15 Pro Max, um celular Xiaomi 11 Lite e um notebook Asus. Também foram recolhidos 37 relógios, 47 anéis, 35 pares de brincos, 12 pulseiras, 19 colares, nove pingentes e duas alianças.

De acordo com o delegado Rafael Amaral Ferreira, titular da Deic, o material passará por perícia e poderá reforçar o conjunto probatório do inquérito. “As investigações seguem em andamento, com o objetivo de apurar integralmente a extensão do prejuízo e identificar eventuais outros envolvidos no esquema”, afirmou.