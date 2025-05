Fechado! Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira já tem um novo comandante. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta segunda-feira (13), que o técnico Carlo Ancelotti será o responsável por dirigir o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2026. O próximo jogo da seleção acontece no dia 5 de junho, em confronto contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Com a chegada de Ancelotti, a CBF encerra um período de indefinição iniciado com a saída de Dorival Júnior, em março. O treinador italiano, multicampeão por clubes europeus, chega com a missão de recolocar o Brasil entre os protagonistas do futebol mundial. Até o momento, a seleção ocupa a quarta colocação na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, com 21 pontos, enquanto o Equador aparece logo na frente, com 23 pontos conquistados.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, celebrou o acerto com o treinador. “Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo em nota oficial.

Antes de se apresentar à Seleção, Ancelotti comandou o Real Madrid em mais um clássico contra o Barcelona, neste domingo (11). O “El Clásico” terminou mais uma vez com vitória do Barcelona, por 4 a 3.

Nos próximos dias, o técnico se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e com Juan, coordenador técnico, para definir a pré-lista de convocados para os confrontos contra Equador e Paraguai, também válido pelas Eliminatórias.